Le Neuberger Berman Municipal Fund Inc. est une société de placement diversifiée à capital fixe qui investit principalement dans des titres municipaux. L'objectif d'investissement du fonds est de fournir un niveau élevé de revenu courant exonéré de l'impôt fédéral ordinaire sur le revenu. Il investit environ 80 % de son actif total dans des titres municipaux. Son portefeuille d'investissement en obligations municipales comprend des obligations d'obligation générale, des obligations à revenus et des obligations pré-remboursées. Son portefeuille d'investissement par État et territoire comprend l'Alabama, l'Arizona, la Californie, le Colorado, le District de Columbia, la Floride, la Géorgie, Hawaï, l'Illinois, l'Iowa, le Kentucky, la Louisiane, le Massachusetts, le Michigan, le Mississippi, le Minnesota, le New Jersey, New York, la Caroline du Nord, l'Ohio, la Pennsylvanie, Porto Rico et le Texas. Le gestionnaire d'investissement du Fonds est Neuberger Berman Investment Advisers LLC.