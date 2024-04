Neural Group Inc est une société basée au Japon dont l'activité principale est la fourniture de services d'ingénierie en intelligence artificielle (IA). La société opère dans deux domaines de services. Le domaine des solutions numériques propose Digi-Park, qui permet l'exploitation de parkings et de postes d'amarrage de camions dans des installations logistiques à l'aide de caméras d'intelligence artificielle ; Digi-Thru, qui visualise les véhicules en détectant leur numéro ; Digi-Flow, qui est utilisé pour analyser les flux humains et la prévention de la criminalité dans les villes et les installations commerciales ; et Remo Desk, qui est un outil d'assistance au télétravail. Le domaine des services de style de vie offre une analyse des tendances de la mode (AIMD) pour l'habillement et des solutions de systèmes d'IA principalement pour les entreprises de l'habillement.

Secteur Services et conseils en informatique