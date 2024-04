Neuraxis, Inc. est une société en phase de croissance qui se concentre principalement sur le développement de thérapies de neuromodulation pour traiter les maladies chroniques et débilitantes chez les enfants. La société participe à l'avancement de la science grâce à sa technologie de stimulation électrique percutanée du champ nerveux (PENFS). Le dispositif B-Stim de la société est utilisé pour traiter les douleurs abdominales fonctionnelles associées au syndrome du côlon irritable (SCI) et les nausées fonctionnelles chez les enfants. L'IB-Stim est un système PENFS destiné à être utilisé chez les patients âgés de 11 à 18 ans souffrant de douleurs abdominales fonctionnelles associées au syndrome du côlon irritable. Le pipeline de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis comporte des indications telles que les nausées chroniques, le syndrome post-commotion, les nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et le syndrome des vomissements cycliques.