NeuRizer Ltd. a annoncé qu'après plus de 7 ans en tant qu'administrateur non exécutif, M. Murray Chatfield a décidé de quitter le conseil d'administration de NeuRizer avec effet immédiat. Murray a rejoint le conseil en 2015 en tant qu'administrateur indépendant. Au cours de cette période, il a apporté une contribution et des conseils précieux à la société.

Son énergie inépuisable, sa vaste connaissance des marchés financiers et des produits, combinée à une passion pour l'innovation ciblée et pertinente, ont été une ressource précieuse et profonde pour NeuRizer. Murray a assisté à toutes les réunions du conseil d'administration et du comité d'audit au cours de ses sept années de mandat et a toujours veillé à ce que les intérêts des actionnaires soient au premier plan dans la prise de décision de l'entreprise.