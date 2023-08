Neurocrine Biosciences, Inc. est une société biopharmaceutique axée sur les neurosciences. La société se concentre sur la découverte et le développement de produits pharmaceutiques pour le traitement de maladies et de troubles neurologiques, endocriniens et psychiatriques. Son portefeuille comprend des traitements pour la dyskinésie tardive, la maladie de Parkinson, l'endométriose et les fibromes utérins. Son portefeuille de produits comprend INGREZZA (valbénazine), qui offre une option de traitement à dose unique quotidienne pour la dyskinésie tardive et trois options de dosage (gélules de 40 milligrammes (mg), 60 mg et 80 mg) ; ONGENTYS (opicapone) est un traitement d'appoint à la lévodopa/carbidopa chez les patients atteints de la maladie de Parkinson ; ORILISSA (elagolix) est utilisé pour le traitement des douleurs modérées à sévères liées à l'endométriose chez les femmes. Son pipeline comprend également DYSVAL (valbénazine), ORIAHNN (capsules d'elagolix, d'estradiol et d'acétate de noréthindrone et d'elagolix), ALKINDI/ALKINDI SPRINKLE (hydrocortisone) et EFMODY (capsules dures d'hydrocortisone à libération modifiée).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale