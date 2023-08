Neurocrine Biosciences, Inc. a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a approuvé INGREZZA® ? (valbénazine) pour le traitement des adultes atteints de chorée associée à la maladie de Huntington (MH). INGREZZA est le seul inhibiteur sélectif du transporteur vésiculaire de la monoamine 2 (VMAT2) qui offre une dose initiale efficace pouvant être ajustée par le professionnel de la santé du patient en fonction de la réponse et de la tolérabilité, sans titrage complexe.

Seul INGREZZA offre une posologie simple, soit une gélule une fois par jour. L'approbation de la FDA s'appuie sur les données de deux études cliniques menées en collaboration avec le Huntington Study Group (HSG), notamment l'étude de phase 3 KINECT®-HD et l'étude d'extension ouverte KINECT®-HD2 actuellement en cours. KINECT-HD, une étude randomisée, à double insu et contrôlée par placebo qui évaluait l'efficacité et l'innocuité d'INGREZZA, a atteint son principal critère d'évaluation, soit le changement de la moyenne des moindres carrés (MMP) dans la sévérité de la chorée en utilisant le score Total Maximal Chorea (TMC) de l'échelle Unified Huntington's Disease Rating Scale (UHDRS) entre la période de dépistage et la période de maintien (moyenne des semaines 10 et 12), démontrant une amélioration statistiquement significative du score TMC avec INGREZZA par rapport au placebo.

Les principaux résultats de l'essai clinique KINECT-HD sont les suivants : INGREZZA a démontré une amélioration trois fois plus importante de la gravité de la chorée que le placebo, avec une amélioration de 4,6 points avec INGREZZA contre une amélioration de 1,4 point avec le placebo dans le score de gravité de la chorée entre le début et la fin de l'étude clinique de 12 semaines (différence moyenne des moindres carrés -3,2, IC à 95 %, -4,4 à -2,0 ; P < 0,0001). INGREZZA a réduit la gravité de la chorée d'environ 40 % entre le début et la fin de l'étude (P < 0,0001) et près de la moitié des patients ont constaté une réduction de plus de 40 % de la gravité de la chorée à la semaine 12.1,2 Cinquante-trois pour cent des patients et 43 % des professionnels de la santé ont indiqué que l'ensemble des symptômes de la chorée à HD s'étaient " beaucoup améliorés " ou " grandement améliorés " à la semaine 12.1,2 Comme pour les autres traitements approuvés par la FDA pour la chorée associée à la maladie de Huntington, les informations de prescription d'INGREZZA comprennent désormais des informations de sécurité importantes concernant les risques graves, y compris la dépression et les idées et comportements suicidaires chez les patients atteints de la maladie de Huntington et du syndrome malin des neuroleptiques (SMN). Le portefeuille diversifié de la société comprend des traitements approuvés par la FDA pour la dyskinésie tardive, la chorée associée à la maladie de Huntington, la maladie de Parkinson, l'endométriose et les fibromes utérins, ainsi qu'un pipeline robuste comprenant de multiples composés en phase intermédiaire ou avancée de développement clinique dans des domaines thérapeutiques clés.

Ces déclarations comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant les avantages potentiels du portefeuille diversifié de la société.