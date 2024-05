Neurocrine Biosciences, Inc. est une société biopharmaceutique axée sur les neurosciences. La société est engagée dans la découverte et le développement de traitements pour les patients souffrant de troubles neurologiques, neuroendocriniens et neuropsychiatriques insuffisamment pris en charge. Son portefeuille diversifié comprend les traitements approuvés par la Food and Drug Administration des États-Unis pour la dyskinésie tardive, la chorée associée à la maladie de Huntington, l'endométriose et les fibromes utérins, ainsi qu'un solide portefeuille de produits, comprenant plusieurs composés en phase intermédiaire ou avancée de développement clinique dans ses principaux domaines thérapeutiques. Ses produits commerciaux comprennent INGREZZA, ALKINDI, EFMODY, Orilissa et Oriahnn. INGREZZA est commercialisé sous le nom de DYSVAL (valbenazine) au Japon et REMLEAS (valbenazine) sur d'autres marchés asiatiques sélectionnés, où Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation conserve les droits de commercialisation. ALKINDI est commercialisé sous le nom d'ALKINDI SPRINKLE (hydrocortisone) aux États-Unis, où Eton Pharmaceuticals, Inc. conserve les droits de commercialisation.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale