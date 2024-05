Neurocrine Biosciences, Inc. a annoncé que Kevin Gorman, Ph.D., prendra sa retraite en tant que Directeur Général de Neurocrine le 11 octobre 2024. Kyle Gano, Ph.D., actuellement chef du développement des affaires et de la stratégie de Neurocrine, lui succédera au poste de chef de la direction. Le Dr Gano rejoindra également le conseil d'administration de la société à ce moment-là, et le Dr Gorman continuera à siéger au conseil d'administration de Neurocrine.

Le Dr Gorman a fondé Neurocrine en 1992 et a occupé de nombreux postes au sein de la société, notamment ceux de directeur de l'exploitation, directeur des affaires et premier vice-président du développement des affaires, avant d'être nommé PDG en 2008. Sous la direction du Dr Gorman, Neurocrine est devenue une entreprise biopharmaceutique entièrement intégrée, avec un large pipeline mature, une position financière solide et un produit commercial à succès, INGREZZA® (valbenazine). La vision du Dr Gorman de se concentrer sur des domaines qui manquent d'innovation récente ou qui ont des options de traitement limitées a donné à la société un élan significatif dans sa mission de découvrir et de développer de nouveaux médicaments qui soulagent la souffrance des patients.

Notamment, à la fin avril, Neurocrine a soumis à la FDA deux demandes de nouveaux médicaments pour le crinecerfont en tant que traitement pour les patients adultes et pédiatriques atteints d'hyperplasie congénitale des surrénales (HCS) classique. En outre, la société dispose actuellement de 17 programmes de développement clinique dans son pipeline qui visent à aider les patients dans les domaines de la neurologie, de la neuroendocrinologie et de la neuropsychologie. Avec INGREZZA, un médicament en plein essor représentant plusieurs milliards de dollars, un portefeuille de produits riche et diversifié et un profil financier solide, Neurocrine est bien positionnée pour mettre en œuvre une vision audacieuse de la croissance et de l'impact futurs.

A propos de Kyle Gano : Kyle W. Gano, Ph.D., est un cadre éprouvé qui a rejoint Neurocrine Biosciences il y a plus de 23 ans. Après avoir commencé sa carrière chez Neurocrine dans un rôle d'étude de marché et d'analyse, le Dr Gano a passé la majeure partie des deux dernières décennies à se concentrer sur le développement des affaires et de l'entreprise, assumant le poste de chef du développement des affaires en 2011 et de chef du développement des affaires et de la stratégie en 2020. Dans ses fonctions actuelles, le Dr Gano supervise les collaborations stratégiques de l'entreprise dans de multiples domaines thérapeutiques qui apportent des traitements essentiels aux patients souffrant de troubles neurologiques, neuroendocriniens et neuropsychiatriques.

Au cours de son mandat, il a mis en œuvre et géré de nombreux partenariats solides, y compris ceux qui sont actuellement actifs avec AbbVie, Idorsia Ltd, Mitsubishi Tanabe Pharma, Nxera Pharma (anciennement Sosei Heptares), Sanofi S.A., Takeda Pharmaceutical Company Limited, Voyager Therapeutics et Xenon Pharmaceuticals. Il a également dirigé l'acquisition de Diurnal Group Plc en 2021, étendant la présence de Neurocrine au Royaume-Uni et à l'Union européenne. Au-delà de son portefeuille de développement commercial et de stratégie, le Dr Gano a dirigé de nombreuses priorités opérationnelles et commerciales à fort impact.

Il a notamment été l'inventeur principal du brevet sur la molécule de valbenazine, a été chef d'équipe pour le programme de développement de l'elagolix et l'équipe de franchise VMAT2, et est actuellement responsable de la supervision de toutes les équipes et activités de développement muscarinique. Il a également joué un rôle clé dans le développement de trois médicaments approuvés par la FDA ? INGREZZA® (valbenazine), ORILISSA® (elagolix) et ORIAHNN® (elagolix, estradiol et noréthindrone).

Le Dr Gano siège au conseil d'administration de California Life Sciences (CLS). Il est titulaire d'une licence en chimie de l'université de l'Oregon, d'une licence en biochimie de l'université de Washington, d'un doctorat en chimie organique et d'un MBA de l'université de Californie à Los Angeles.