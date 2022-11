NEURONES : + 14,7% de croissance organique au 3e trimestre 2022

INFORMATION PRESSE

Rubrique : C.A. 3e trimestre 2022 Nanterre, le 9 novembre 2022 (après Bourse)

+ 14,7% de croissance organique au 3e trimestre 2022

(non audités, en millions d’euros) 2021 2022 croissance dont organique Chiffre d’affaires 3e trimestre 137,7 158,9 + 15,4% + 14,7% Cumul à fin septembre 427 486 + 13,8% + 13,2%

Réalisations

Au cours du 3e trimestre, portée par une demande soutenue, l’activité a connu une croissance organique de + 14,7% en accélération continue depuis le début de l’année (T1 : + 12,2%, T2 : + 12,8%).

En cumul sur neuf mois, le taux de résultat opérationnel * s’établit à 11,3% du chiffre d’affaires (pour 10,7% sur la même période en 2021).

Perspectives

Compte-tenu de la poursuite de la dynamique des services liés au Digital et au Cloud, les prévisions pour l’ensemble de l’année 2022 sont à nouveau rehaussées :

chiffre d’affaires de 650 M€,

résultat opérationnel de l’ordre de 11%.

* non audité et après 0,5% de charges liées aux actions gratuites.

A propos de NEURONES

Avec 6 300 personnes, et figurant parmi les leaders français du conseil en management et des services numériques, NEURONES accompagne les grandes entreprises et organisations dans leurs projets digitaux, la transformation de leurs infrastructures informatiques et l’adoption des nouveaux usages.

Euronext Paris (compartiment B - NRO) – Euronext Tech Leaders – SRD valeurs moyennes

www.neurones.net

