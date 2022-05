NEURONES : A suivre aujourd'hui

Au premier trimestre 2022, Neurones a réalisé un chiffre d'affaires de 162,6 millions d'euros, soit une croissance de 12,8% sur un an (+12,2% en organique). Le résultat opérationnel s’est établi quant à lui à 11,4% du chiffre d’affaires, contre 10,4% au premier trimestre 2021. Pour l’ensemble de l’année 2022, si les conditions macro-économiques ne connaissent pas une dégradation trop marquée, le conseiller en management et services numériques anticipe un chiffre d’affaires au moins égal à 625 millions d'euros et un résultat opérationnel supérieur à 10%.