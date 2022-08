NEURONES : A suivre aujourd'hui

Malgré les tensions persistantes dans le recrutement, un recours croissant à la sous-traitance et un turnover élevé, le résultat opérationnel de Neurones a progressé de 22,1% au premier semestre, pour s’établir à 11,3% du chiffre d’affaires, à comparer avec 10,5% lors du premier semestre 2021. Neurones a enregistré une croissance interne de 12,8% au deuxième trimestre pour un chiffre d’affaires de 164,5 millions d’euros. Il a progressé de 13,4% en données publiées. La croissance interne semestrielle est ressortie à 12,5%.



Dans un environnement mondial incertain, Neurones n'a pas constaté, pour l'instant, de signaux de ralentissement de la demande en services numériques.



Dans ce contexte, le spécialiste du conseil en management et des services numériques rehausse ses prévisions 2022. Il prévoit désormais pour l'ensemble de l'année un chiffre d'affaires d'au moins 640 millions d'euros (vs 625 millions d'euros précédemment) et un résultat opérationnel de l'ordre de 10,5% (contre au moins 10%).