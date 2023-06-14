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    NRO   FR0004050250

NEURONES

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NEURONES : Document AMF CP. 2023DD914953

14/06/2023 | 18:21
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2023DD914953

14 juin 2023

FR0004050250 - DD167155

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Luc de Chammard, Président Directeur Général

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : NEURONES

LEI : 9695008Y07TSG8SZCG57

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 12 juin 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 40.6000 Euro

VOLUME : 14 235.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 40.6000 Euro

VOLUME : 14 235.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 14 juin 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Neurones SA published this content on 14 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 June 2023 16:20:02 UTC.


© Publicnow 2023
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Tréso. nette 2023 277 M 299 M -
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Rendement 2023 2,82%
Capitalisation 1 008 M 1 088 M -
VE / CA 2023 0,99x
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Nbr Employés -
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Objectif de cours Moyen 47,67 €
Ecart / Objectif Moyen 14,6%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Luc de Chammard Chairman & Chief Executive Officer
Paul-César Bonnel Director-Finance & Administrative
Jean-Louis Pacquement Independent Director
Marie-Françoise Jaubert Independent Director
Bertrand Ducurtil Director & Deputy Chief Executive Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
NEURONES5.99%1 088
ACCENTURE PLC18.11%199 034
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD.-0.40%144 298
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