NEURONES : Mise à disposition des informations relatives à l'Assemblée Générale Mixte du 2 juin 2022

INFORMATION PRESSE

Rubrique : Assemblée Générale Nanterre, le 12 mai 2022

Modalités de mise à disposition ou de consultation des informations relatives à l’Assemblée Générale Mixte du 2 juin 2022

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de NEURONES se tiendra le jeudi 2 juin 2022, à 12h00, au siège social, 205 avenue Georges Clemenceau 92000 Nanterre.

L’avis préalable, comportant l’ordre du jour et le texte des résolutions proposées par le Conseil d’Administration, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 25 avril 2022.

Les modalités de participation et de vote à l’Assemblée figurent dans le même avis.

Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions législatives et réglementaires. Les informations et documents visés à l’article R.22-10-23 du Code de commerce, et en particulier les informations mentionnées à l’article R.225-83, sont ainsi consultables à compter de ce jour sur le site Internet de NEURONES (www.neurones.net / Investisseurs / Assemblées Générales).

A propos de NEURONES

Avec 6 000 personnes, et figurant parmi les leaders français du conseil en management et des services numériques, NEURONES accompagne les grandes entreprises et organisations dans leurs projets digitaux, la transformation de leurs infrastructures informatiques et l’adoption des nouveaux usages.

Euronext Paris (compartiment B - NRO) - Enternext Tech 40 – SRD valeurs moyennes

www.neurones.net

Relations Presse :

O’Connection

Valérie HACKENHEIMER

Tél. : 06 12 80 35 20



vhackenheimer@oconnection.fr



NEURONES

Matthieu VAUTIER

Tél. : 01 41 37 41 37

rp@neurones.net Relations Investisseurs :

NEURONES

Paul-César BONNEL

Tél. : 01 41 37 41 37

investisseurs@neurones.net

Pièce jointe