NEURONES : Rapport Annuel - Document d'Enregistrement Universel 2021

2021

RAPPORT ANNUEL

MERCI

… aux collaborateurs qui ont bien voulu se laisser photographier dans leurs activités pour les besoins de ce rapport annuel. Le présent document met en scène exclusivement - mais évidemment seulement une toute petite part ! - des près de 6 000 acteurs des succès du groupe en 2021.

Sommaire

Panorama 2021 2

NEURONES EN 2021 6

Le mot du Président 7

Chiffres clés 10

Carnet de l'actionnaire 12

Offre et stratégie 14

LES MÉTIERS DU GROUPE 16

Une offre digitale globale 17

Services d'infrastructures 18

Services applicatifs 22

Des centres de services industrialisés 26

Conseil 28

Références et réalisations 32

UN DÉVELOPPEMENT

RESPONSABLE ET DURABLE 36

Un groupe socialement responsable 37

Une entreprise engagée 38

DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL ET RAPPORT

FINANCIER 2021 44

Dans le présent document, les mots, sigles et acronymes typiques du Conseil et des Services Numériques sont utilisés uniquement lorsque c'est indispensable à la compréhension des métiers de NEURONES. Ils sont expliqués dans le glossaire aux pages 136 et suivantes.

36 ANS

DE CROISSANCE PROFITABLE

Avec près de 6 000 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 580 M€, NEURONES s'est hissé, sur le marché français, parmi les 8 premières capitalisations du secteur du Conseil et des Services Numériques

(en incluant les sociétés majoritairement de Conseil en Technologies).

Créé ex-nihilo en 1985, et présent en Bourse depuis 2000, le groupe a :

• connu, pendant 36 ans, un développement soutenu et une rentabilité régulière,

• constitué, surtout par progression interne, un socle à la solidité éprouvée,

• accueilli, par croissance externe, une quinzaine de sociétés aux métiers complémentaires,

• connu, au cours des dix dernières années, une progression annuelle moyenne de + 7,4 %.

Une offre en constante évolution, aujourd'hui centrée sur la « transformation digitale », une politique dynamique de ressources humaines et une organisation originale d'entrepreneurs associés constituent les fondements du succès de NEURONES.

580 M€

10,6 %

5 900

CHIFFRE D'AFFAIRES 2021

TAUX DE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 2021

COLLABORATEURS

AU 31/12/2021

PANORAMA 2021

Panorama 2021

INFRASTRUCTURES

Cyber reconnaissance

Dans le cadre de la stratégie nationale pour la cybersécurité, menée par la plateforme cybermalveillance.gouv.fr, l'entité du groupe dédiée à la sécurité informatique a obtenu le label Expert Cyber, sur la base d'un audit Afnor, véritable gage de qualité et de confiance.

APPLICATIONS

Agence expérience

Une agence-conseil spécialisée a été constituée, regroupant des équipes mixtes expérience utilisateur et « produit » : UX, UI, PO, PM et Product designers. Ses experts accompagnent les clients lors de la conception et la réalisation de leurs « produits » (applications digitales).

GROUPE

A bicyclette

Pour leur première participation aux « 24 h Vélo Shimano » (sur le mythique circuit Bugatti du Mans), six des passionnés de cyclisme ont pédalé, aux couleurs de NEURONES et sous la chaleur estivale, durant près de 750 km sans interruption : un défi relevé avec succès !

APPLICATIONS Bien-être L'entité PMO (Projet Management Office) du groupe a reçu deux certifications témoignant de son engagement à considérer le bien-être de ses collaborateurs comme une de ses principales priorités. Les labels HappyIndex®AtWork et WorkAnywhere® récompensent ainsi les moyens mis en place pour que ses salariés soient satisfaits (entre autres, de l'organisation du travail à distance).

INFRASTRUCTURES

Or vert

Le leader du groupe en matière d'accompagnement des utilisateurs rejoint le programme « Accelerate » d'EasyVirt et obtient le statut Gold. Cette reconnaissance, couplée à une offre Infrastructures lancée en début d'année, renforce ainsi son expertise sur le marché de la virtualisation et du Green IT.

CONSEIL

Citius, Altius, Fortius

La société du groupe spécialiste en Conseil a intégré cette année le classement des « meilleurs cabinets de conseil en management et organisation » dans les secteurs banque, finance et assurance (élaboré par « Décideurs Magazine »).

GROUPE

Tech au top

APPLICATIONS

RSE au sommet

L'entité PMO (Project Management Office) a pris part à des ateliers autour de la sécurisation du Système d'Information et a rappelé l'importance des indicateurs RSE lors du rendez-vous annuel (ITES Innovation Summit) qui réunit les Directions Informatiques et des Technologies.

NEURONES s'impose une fois de plus comme un acteur clé de l'écosystème tech français et se classe 24e parmi 500 entreprises dans le classement du palmarès Frenchweb 2022 dévoilé en décembre 2021. Une illustration objective de la dynamique constante du groupe.

En réponse aux exigences du Référentiel National Qualité (RNQ - édité par le Ministère du Travail), la filiale dédiée à la formation informatique est désormais certifiée « Qualiopi », attestant de l'excellente qualité de ses actions de formation, du processus d'organisation jusqu'au suivi de la qualité.

APPLICATIONS

Quali happy

APPLICATIONS

Récolte logicielle

La société du groupe consacrée à la gestion documentaire a lancé Arvest, une filiale regroupant son offre de logiciels spécialisés au succès croissant : une liseuse de tous types de documents (Arender®), une GED simplifiée (Flower®) et un outil de migration documentaire de masse (Fast2®).

GROUPE

Dépassement autorisé

Les coureuses (et marcheuses !), les « NEURONES' girls », se sont retrouvées (après deux ans d'absence) pour parcourir les 7 km de la course de La Parisienne, dans une ambiance festive et conviviale : de beaux « chronos » à la clé et la satisfaction du dépassement de soi.

CONSEIL Transformer Un cabinet de Conseil dédié à la transformation des Ressources Humaines a rejoint le groupe en fin d'année, avec pour mission d'améliorer la performance des entreprises dans leur fonctionnement, en s'appuyant sur les leviers humains, organisationnels et technologiques.

INFRASTRUCTURES

Assure sur Azure

Une des entités du groupe, experte en Cloud, rejoint le cercle très fermé des 72 partenaires mondiaux de Microsoft, distingués par le label Azure Advanced Specialist. Cette certification atteste de son expertise avancée dans la moderni-sation des applications Web sur Microsoft Azure et de la parfaite gestion des services associés.

CONSEIL

La belle exigence

APPLICATIONS

Hana logique

Avec la certification « SAP 10steps2S4 » en poche, l'entité spécialisée du groupe est désormais qualifiée « #10steps2S4 to PCE (Rise Edition) ». Ce programme valide la capacité des intégrateurs à prendre en compte les enjeux et subtilités liés à la transformation S/4Hana dans le cadre de la nouvelle offre « Rise » de SAP.

Les experts en Conseil en management ont été certifiés B Corp et ont ainsi rejoint le cercle restreint de la centaine de sociétés françaises ayant reçu ce label, délivré aux entreprises répondant à des exigences sociétales et environnementales, de gouvernance ainsi que de transparence envers le public.

