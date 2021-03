NEURONES : en nette hausse, le dividende exceptionnel salué

Neurones progresse de 3,70% à 28 euros, le groupe de conseil en management et de services numérique ayant annoncé la distribution d’un dividende exceptionnel de 2 euros par action. L'action offre ainsi un rendement de plus de 7%. Neurones souhaite ainsi " rattraper les années sans ou avec un faible dividende, et remercier les actionnaires de leur fidélité ". Ce coupon représente un montant global proche de la trésorerie générée en 2020. Elle a progressé de 47,6 millions d'euros, pour s'établir à 265,9 millions d'euros.



" Une nouvelle réduction de 7 jours du délai de règlement clients (après 9 jours sur l'exercice 2019) a permis cette nouvelle et forte génération de trésorerie " explique LCM. Le bureau d'étude juge que ce coupon " constitue une excellente nouvelle et un signal fort de confiance en l'avenir ".



L'année dernière, le résultat net, part du groupe, a atteint 30,9 millions d'euros, pratiquement stable par rapport à 2019 : 30,8 millions d'euros. A 51,9 millions d'euros, le résultat opérationnel 2020 de Neurones a été confirmé à 9,9% du chiffre d'affaires à comparer à 9,6% hors plus-value de cession en 2019. Egalement déjà connu, le chiffre d'affaires s'est élevé à 525,50 millions d'euros, en croissance interne de 2,6%.



Les prévisions 2021 seront annoncées, comme à l'accoutumée, lors de la publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre, soit le 5 mai après Bourse. LCM envisage " un scénario d'accélération de sa croissance pour les prochains mois dans des conditions de rentabilité favorables " grâce à un moindre recours à la sous-traitance.