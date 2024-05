Parmi les leaders français du conseil en management et des services numériques, NEURONES accompagne les grandes entreprises et organisations dans leurs projets digitaux, la transformation de leurs infrastructures informatiques et l'adoption des nouveaux usages. L'activité du groupe s'organise autour de 3 pôles : - services d'infrastructures : cloud, cybersécurité, automatisation des infrastructures, digital workplace, accompagnement des utilisateurs, etc. ; - services applicatifs : projets digitaux (agile, UX/UI, devops, mobilité, IoT), SAP, process métiers (BPM, RPA, dématérialisation), big data, IA, blockchain, finance de marché, etc. ; - conseil : en management, en marketing et en transformation digitale. Près de 6 750 personnes interviennent dans 10 pays.

Secteur Services et conseils en informatique