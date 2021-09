Neurones : au plus haut historique, rendez en novembre pour un relèvement des objectifs

Neurones affiche une progression 0,60% à 34,30 euros, affichant un plus haut historique même si le groupe de conseil en management et de services numériques a remis à plus tard le relèvement de ses objectifs. L'action affiche une hausse de plus de 40% depuis le début de l'année. Sur la première partie de 2021, Neurones a vu son résultat net, part du groupe, bondir, passant en un an de 13,5 à 18,3 millions d'euros.



Suivant la même tendance, le résultat opérationnel est passé de 22,1 à 30,3 millions d'euros. Il a représenté 10,5% du chiffre d'affaires, à comparer à 8,7% sur la même période l'année dernière.



Neurones a bénéficié de l'accélération de la transformation numérique des entreprises provoquée par la pandémie.



Déjà publié, le chiffre d'affaires a atteint 289,3 millions d'euros, en croissance de 13,7% sur un an, dont +12,7% en organique.



Même après le versement d'un dividende exceptionnel de 2 euros par action, soit un total de 48,4 millions d'euros, la trésorerie nette s'établit à 231,4 millions d'euros, contre 228,9 millions au 30 juin 2020. Elle se compare à une valorisation d'un peu plus de 800 millions d'euros.



Dans son précédent communiqué, Neurones avait rehaussé ses prévisions pour 2021, visant un chiffre d'affaires d'au moins 570 millions d'euros et un résultat opérationnel proche de 10%. Elles pourront être affinées le 3 novembre prochain, à l'occasion de la publication du chiffre d'affaires du troisième trimestre.



Réagissant à cette publication, Midcap a relevé son objectif de cours de 37 euros à 42 euros et confirmé sa recommandation d'Achat et qualifié de " très prudentes " les prévisions de la direction.