Neurones : chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 12,8%

Neurones publie un chiffre d'affaires de 164,5 ME au titre du 2e trimestre, un chiffre en hausse organique de 12,8% par rapport à la même période un an plus tôt.



Sur l'ensemble du premier semestre, le chiffre d'affaires de la société s'établit à 327,1 ME, en hausse de 12,5% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent.



'Malgré les tensions persistantes dans le recrutement, un recours croissant à la sous-traitance et un turnover élevé, le résultat opérationnel du semestre a progressé de +22,1%, pour s'établir à 11,3% du chiffre d'affaires (à comparer à 10,5% lors du 1ersemestre 2021)', indique le spécialiste du conseil en management et en services numériques



Dans ce contexte, Neurones annonce rehausser ses prévisions au titre de l'exercice 2022 et cibler désormais un chiffre d'affaires d'au moins 640ME (vs 625ME précédemment annoncés) avec un résultat opérationnel de l'ordre de 10,5% (vs >10% précédemment).



