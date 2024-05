Neurones : croissance de 9,5% du CA au 1er trimestre

Neurones publie un chiffre d'affaires de 204,9 ME au titre du 1er trimestre 2024, en croissance de 9,5% par rapport à la même période un an plus tôt (+8,6% en organique), dans un marché porté par le digital, la data, le cloud et la cybersécurité.



Dans ce contexte, Neurones prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 800 ME pour 2024, avec un résultat opérationnel d'environ 9,5%.





