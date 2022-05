Neurones : hausse du CA de 12.2% au 1er trimestre

Dans un marché toujours très porteur (cloud, digital, cybersécurité...), Neurones publie un chiffre d'affaires de 144.2 ME au titre du 1er trimestre 2022, en hausse organique de 12.2% par rapport à la même période douze mois plus tôt.



Le résultat opérationnel s'établit à 11.4% du chiffre d'affaires contre 10.4% au 1er trimestre 2021.



Pour l'ensemble de l'année 2022 - si les conditions macro-économiques ne connaissent pas une dégradation trop marquée - Neurones prévoit de réaliser un chiffre d'affaires au moins égal à 625 ME et un résultat opérationnel supérieur à 10%.





