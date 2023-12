NeuroOne Medical Technologies Corporation (NeuroOne) est une société de technologie médicale. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de la technologie des électrodes à couche mince pour l'enregistrement de l'électroencéphalogramme continu (cEEG) et de la stéréoélectroencéphalographie (sEEG), la stimulation de la moelle épinière, la stimulation cérébrale et les solutions d'ablation pour les patients souffrant d'épilepsie, de la maladie de Parkinson, de dystonie, de tremblements essentiels, de douleurs chroniques dues à des chirurgies du dos ratées et d'autres troubles neurologiques connexes. Elle étudie également les applications de sa technologie associée à l'intelligence artificielle. Elle développe sa technologie d'électrodes corticales, de feuille et de profondeur pour fournir des solutions de diagnostic par l'enregistrement de l'EEGc et de l'EEGs et de traitement par la stimulation et l'ablation du cerveau. Son produit commercialisé, la technologie d'électrode sEEG Evo, enregistre, surveille et stimule les signaux électriques au niveau de la sous-surface du cerveau.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés