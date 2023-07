NeuroSense Therapeutics Ltd est une société pharmaceutique israélienne en phase clinique. La société est active dans le domaine du développement de médicaments et propose des traitements aux patients atteints de sclérose latérale amyotrophique (SLA), ainsi que d'autres maladies neurodégénératives. Le principal produit candidat de la société, PrimeC, est une formulation orale d'une combinaison à dose fixe composée d'un ratio spécifique de médicaments. En plus du PrimeC, la société a lancé des efforts de recherche et de développement dans les maladies d'Alzheimer et de Parkinson.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale