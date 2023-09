Neusoft Corporation est une société chinoise principalement engagée dans les activités de logiciels et d'intégration de systèmes. Les produits de la société sont appliqués dans les domaines de la santé et de l'assurance sociale, de l'interconnexion automobile intelligente, de la ville intelligente, de l'interconnexion des entreprises et autres. La société est également impliquée dans la fourniture de services connexes, ainsi que dans les activités de publicité immobilière. La société exerce ses activités sur les marchés nationaux et internationaux.

Secteur Logiciels