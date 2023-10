NeutriSci International Inc. (NeutriSci) est une société canadienne spécialisée dans le développement, la formulation et la production de produits pour ses partenaires B2B (business-to-business) dans le monde entier. La société se concentre sur le développement du marché pour ses produits nutraceutiques. Ses produits utilisent une forme brevetée de ptérostilbène appelée pTeroPure. Le ptérostilbène pTeroPure est une forme de ptérostilbène tout-trans que l'on trouve naturellement dans les myrtilles et qui est fabriquée pour NeutriSci par ChromaDex Corp. (ChromaDex) aux États-Unis. Le produit neuenergy de NeutriSci est un comprimé énergétique conçu pour améliorer la concentration et la clarté mentale sans sucre, sans calories et sans le crash associé aux produits énergétiques. NeutriSci a développé une propriété intellectuelle et une technologie exclusive (NeutriSci IP) qui crée une méthode efficace d'absorption bilingue des nutraceutiques dans la circulation sanguine. La propriété intellectuelle de NeutriSci peut être appliquée à de nombreuses catégories de boissons, d'aliments et de produits nutraceutiques.

Secteur Transformation des aliments