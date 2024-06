Nevada Exploration Inc. est une société d'exploration basée au Canada qui se concentre sur l'exploration aurifère au Nevada. La société est engagée dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés de ressources. Elle possède environ 35 467 hectares de titres miniers en Saskatchewan. Ses projets comprennent South Grass Valley, Kelly Creek, North Grass Valley, Awakening et d'autres. Le projet South Grass Valley est situé à environ 50 kilomètres (km) au sud-sud-ouest du complexe Cortez de Barrick Gold Corp. dans la région spécifique du centre-nord du Nevada connue pour ses gisements d'or de type Carlin (CTGD). Le projet Kelly Creek est situé à environ 40 km au nord-nord-ouest de Battle Mountain, dans le comté de Humboldt, au Nevada, dans le grand bassin de Kelly Creek. Le projet Awakening est situé dans le comté de Humboldt, au Nevada, à 50 km au nord-nord-ouest de Winnemucca, et à environ 4 000 mètres au nord de la mine d'or Sleeper, d'une valeur de 4,8 millions d'onces. Le projet North Grass Valley est situé dans le comté de Lander, au Nevada.

Secteur Or