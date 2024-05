Nevro Corp. est une société internationale de dispositifs médicaux. La société se concentre sur la fourniture de solutions qui continuent à établir la norme pour des résultats durables pour les patients dans le traitement de la douleur chronique. Sa plateforme complète de stimulation de la moelle épinière HFX 3 (SCS) comprend le système Senza SCS et des services de soutien pour le traitement de la douleur chronique du tronc et des membres et de la neuropathie diabétique douloureuse. L'entreprise a développé et commercialisé sa plateforme de stimulation de la moelle épinière (SCS) HFX, qui comprend le système Senza SCS, un système de neuromodulation fondé sur des données probantes pour le traitement de la douleur chronique, avec la plateforme Senza HFX iQ. Sa solution HFX offre une gamme de formes d'ondes, y compris sa thérapie 10 kHz sans paresthésie. Sa thérapie à 10 kHz est conçue pour fournir des solutions de neuromodulation pour le traitement de la douleur chronique. Ses produits comprennent le système Senza II SCS, le système Senza Omnia SCS, la mise à niveau du système Senza Omnia, le système Omnia Powered by HFX Connect, le système Senza HFX iQ et la sonde chirurgicale Surpass.

Indices liés Russell 2000