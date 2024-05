New China Life Insurance Company Ltd. est un fournisseur de services et de produits d'assurance-vie basé en Chine. Les principales activités de la société sont l'assurance-vie individuelle, l'assurance-vie collective et la gestion de patrimoine. Les produits d'assurance vie personnelle de la société comprennent l'assurance vie traditionnelle, l'assurance vie avec participation, l'assurance vie universelle, l'assurance liée à l'investissement, l'assurance santé et l'assurance risques divers. Ses produits d'assurance collective comprennent l'assurance-vie collective, l'assurance-maladie et l'assurance-dommages. Par l'intermédiaire de ses filiales, la société exerce également une activité d'agent d'assurance. La société distribue ses produits d'assurance principalement par l'intermédiaire de vendeurs d'assurance et de banques.

Secteur Assurance vie et santé