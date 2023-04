New China Life Insurance Company Ltd : Nomura reste à l'achat

Données financières CNY USD EUR CA 2023 225 Mrd 32 743 M 29 823 M Résultat net 2023 12 960 M 1 885 M 1 717 M Tréso. nette 2023 64 917 M 9 442 M 8 600 M PER 2023 7,44x Rendement 2023 4,28% Capitalisation 84 184 M 12 244 M 11 152 M VE / CA 2023 0,09x VE / CA 2024 0,06x Nbr Employés 32 564 Flottant 82,7% Graphique NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 21 Dernier Cours de Clôture 31,89 CNY Objectif de cours Moyen 31,05 CNY Ecart / Objectif Moyen -2,63% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Quan Li Chairman & Chief Executive Officer Hong Zhang President & Executive Director Zheng Yang Chief Financial Officer & Vice President De Bin Liu Chairman-Supervisory Board Wing Kuen Cheung Chief Information Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD. 6.02% 12 244 AXA 11.88% 75 676 METLIFE, INC. -17.08% 46 469 AFLAC INCORPORATED -8.28% 40 394 PRUDENTIAL PLC 2.08% 39 319 MANULIFE FINANCIAL CORPORATION 5.13% 34 970