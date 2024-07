New Delhi Television Limited est une société de télévision d'information et de journalisme numérique basée en Inde. La société est active dans le domaine des médias télévisés et exploite plusieurs chaînes. Les chaînes de la société comprennent NDTV 24x7 (anglais), NDTV India (hindi), NDTV Profit (affaires), NDTV Madhya Pradesh & Chhattisgarh, NDTV Rajasthan et NDTV Marathi (régional). La société fournit une couverture complète d'un large éventail de sujets, allant de la politique et des affaires courantes aux affaires, à la technologie, au divertissement, au sport, à la santé et au style de vie. Les filiales de la société comprennent NDTV Convergence Limited (qui exploite les synergies entre la télévision, l'internet et la téléphonie mobile et possède le site web ndtv.com) et NDTV Worldwide Limited, qui offre des services de conseil pour la mise en place de chaînes sur les marchés émergents du monde entier (services de gestion de chaînes). Elle a également des associés et des coentreprises engagés dans différentes activités de commerce électronique sur diverses plates-formes telles que www.Gadgets360.com et www.mojarto.com.