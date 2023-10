New Energy Solar Limited est une société basée en Australie qui acquiert, possède et gère des installations de production d'énergie solaire. La société se concentre sur la constitution d'un portefeuille de centrales solaires à grande échelle qui produisent et vendent de l'énergie propre à des consommateurs d'électricité solvables. La société se concentre également sur l'investissement dans d'autres actifs liés aux énergies renouvelables, notamment l'énergie éolienne, l'énergie géothermique, l'hydroélectricité, les solutions hybrides et les investissements associés, tels que les batteries et autres moyens de stockage, les compteurs intelligents et d'autres technologies futures potentielles. La société cherche à construire un portefeuille diversifié d'actifs dans différentes régions.

