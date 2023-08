New England Realty Associates Limited Partnership (le Partenariat) a pour activité l'acquisition, le développement, la détention à des fins d'investissement, l'exploitation et la vente de biens immobiliers. La société en commandite, directement ou par l'intermédiaire d'environ 29 sociétés en commandite ou sociétés à responsabilité limitée, possède et exploite divers appartements résidentiels, unités de condominium et propriétés commerciales situés dans le Massachusetts et le New Hampshire. La société en commandite et ses filiales possèdent environ 2 892 appartements résidentiels dans 25 complexes résidentiels et à usage mixte (les complexes d'appartements). La société en commandite possède également environ 19 unités de condominium dans un complexe de condominiums résidentiels, qui sont tous loués à des locataires résidentiels (les unités de condominium). La société en commandite détient une participation d'environ 40 à 50 % dans sept complexes résidentiels et à usage mixte, les immeubles de placement, qui comptent au total environ 688 unités résidentielles, une unité commerciale et un parc de stationnement de 50 places.

Secteur Développement et opérations immobilières