L'appétit de l'Europe pour le gaz américain accélère deux nouveaux projets GNL

Les développeurs Sempra Energy et New Fortress Energy Inc ont avancé des accords sur des projets séparés, dont l'un pourrait produire du GNL dans les 12 mois. Ces usines nécessitent généralement des contrats à long terme pour environ 85 % de la production pour démarrer, et prennent des années pour être achevées.

Mais la demande croissante des clients, notamment en Europe, est à l'origine de la décision de New Fortress Energy d'investir son propre argent pour construire une usine de 2,8 millions de tonnes par an (MTPA) au large des côtes de la Louisiane.

"Il y avait déjà un déséquilibre important entre l'offre et la demande de gaz naturel dans le monde", a déclaré Wes Edens, directeur général de New Fortress Energy. "Avec l'urgence pour l'Europe de réduire sa dépendance au gaz russe, il est d'une importance vitale d'accélérer la production de GNL aux États-Unis."

Le président russe Vladimir Poutine exige que les acheteurs étrangers paient le gaz russe en roubles à partir de vendredi, sous peine de voir leurs approvisionnements coupés, une mesure que les capitales européennes ont rejetée et qui, selon l'Allemagne, s'apparente à du "chantage".

La semaine dernière, l'administration Biden a déclaré que les États-Unis viseront à fournir aux acheteurs européens cette année 15 milliards de mètres cubes (bcm) supplémentaires de GNL, et 50 bcm d'ici 2030 pour remplacer les importations de gaz russe, alors que l'Occident cherche à punir Moscou pour son invasion de l'Ukraine.

LES RISQUES DIMINUENT

L'année dernière, une douzaine de développeurs de GNL ont déclaré qu'ils visaient à prendre des décisions d'investissement définitives sur leurs projets. Mais seul le terminal GNL Energia Costa Azul de Sempra en Basse-Californie, au Mexique, a commencé à être construit au cours des deux dernières années.

Jeudi, Sempra a conclu un accord préliminaire pour fournir à la société française TotalEnergies du gaz provenant d'un second projet mexicain, Vista Pacifico LNG. Dans le cadre de cet accord, TotalEnergies acquerrait une participation de 16,6 % et prendrait environ un tiers de la production d'exportation de l'usine de 4 MTPA.

Les prévisions de prix du GNL sont suffisamment solides pour que les risques valent la peine d'être pris si une usine peut commencer à fonctionner dans les deux prochaines années, a déclaré Alex Munton, analyste GNL au cabinet de conseil Wood Mackenzie.

"Nous continuons à voir un énorme intérêt pour nos projets de développement de GNL", a déclaré Paty Ortega Mitchell, une porte-parole de Sempra.