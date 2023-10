L'examen des permis d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) par le ministère américain de l'énergie s'est prolongé sous l'administration du président Joe Biden, passant de sept semaines à onze mois ou plus, selon les données du gouvernement.

Ce retard pourrait signifier que des projets de GNL presque achevés pourraient ne pas être en mesure d'approvisionner de gros acheteurs européens en raison de l'absence de permis. Certaines industries américaines s'opposent à l'augmentation des exportations de GNL, craignant une hausse des prix intérieurs, tandis que les groupes de défense de l'environnement s'inquiètent de l'expansion continue de l'industrie des combustibles fossiles.

De larges pans de l'industrie américaine - allant des produits chimiques à l'acier, en passant par l'alimentation et l'agriculture - s'opposent à l'exportation sans restriction du gaz américain. Les permis d'exportation représentent jusqu'à présent la limite la plus importante imposée à une industrie qui espère augmenter de 50 % la capacité d'exportation des États-Unis d'ici à 2026.

Le délai moyen de délivrance d'une licence d'exportation pour la fourniture de gaz super réfrigéré à certains des plus gros acheteurs de GNL américain, les pays non signataires de l'accord de libre-échange, a grimpé sous l'administration Biden à plus de 330 jours, contre 155 jours sous l'administration Obama et 49 jours sous l'administration Trump, selon les données du ministère de l'énergie.

Un projet, Commonwealth LNG, a attendu un an après avoir reçu son approbation environnementale pour obtenir un permis. Son projet de Cameron, en Louisiane, espère commencer la construction au troisième trimestre de l'année prochaine avec des accords préliminaires pour la vente de 5 millions de tonnes métriques par an (MTPA), principalement à des pays non membres de l'ALE.

"L'approbation des pays non membres de l'ALE est essentielle pour qu'une installation américaine de GNL puisse fonctionner efficacement en fournissant son produit sur un marché mondial", a déclaré Lyle Hanna, porte-parole de Commonwealth LNG.

Bien que les approbations hors ALE aient pris plus de temps récemment, la société prévoit de recevoir sa licence d'exportation dans un avenir proche et le ministère de l'environnement n'a pas soulevé de problèmes ou de préoccupations concernant sa demande, a déclaré M. Hanna.

New Fortress Energy a déposé il y a 11 mois une demande d'autorisation hors ALE pour son installation FLNG d'Altamira, qui est sur le point d'entrer en production. Mais ce projet de 1,4 million de tonnes par an ne pourra pas vendre son gaz à des pays tels que les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la France, l'Espagne et l'Allemagne.

New Fortress n'a pas répondu à une demande de commentaire.

"Aujourd'hui, nous attendons en moyenne 500 jours pour obtenir une autorisation d'exportation de GNL", a déclaré Dan Brouillette, ancien président de l'unité de développement du GNL de Sempra et président élu de l'Edison Electric Institute, groupe de pression des entreprises de services publics. Son chiffre est supérieur à la moyenne de Reuters pour les entreprises qui ont obtenu l'autorisation environnementale requise.

Un porte-parole du ministère de l'énergie a déclaré que l'agence ne ferait pas de commentaires sur des projets spécifiques, mais qu'elle prenait en compte d'autres éléments que les autorisations environnementales dans ses décisions concernant les projets non soumis à l'accord de libre-échange. Elle a approuvé des autorisations hors ALE pour des projets représentant près de 45 % de la production nationale de gaz sec, qui s'élève à environ 103 milliards de pieds cubes par jour, a précisé le porte-parole.

De nombreux facteurs peuvent influer sur le temps dont le ministère américain de l'énergie a besoin pour examiner une demande, notamment les questions soulevées par les intervenants dans le cadre d'une procédure spécifique", a déclaré le porte-parole.

Les pays non membres de l'ALE sont les plus gros acheteurs de GNL américain, mais le DOE de l'administration Biden a ralenti les décisions pour des raisons économiques, politiques et environnementales, explique Alex Munton, analyste GNL au Rapidan Group, société de conseil en énergie.

Le ministère de l'énergie "ne prend manifestement pas de décisions pour des raisons politiques", a-t-il déclaré. "Sans ces permis, les projets ne peuvent pas avancer. Nous nous dirigeons vers les élections de 2024 et l'administration Biden est parfaitement consciente de la possibilité d'une réaction politique. (Reportage de Curtis Williams à Houston et de Valerie Volcovici à Washington ; Rédaction de David Gregorio)