Les États-Unis sont sur le point de reprendre leur couronne de premier exportateur mondial de GNL

Un incendie survenu en juin a mis sur la touche Freeport LNG, la deuxième plus grande installation d'exportation américaine, et a réduit les exportations américaines de ce combustible d'environ 2 milliards de pieds cubes par jour (bcfd). Cette panne a fait baisser les États-Unis derrière le premier exportateur, l'Australie, alors que la demande mondiale de ce combustible explosait.

En 2022, les exportations américaines de gaz naturel sous forme de GNL ont augmenté de 8 % pour atteindre 10,6 bcfd, juste à côté des 10,7 bcfd de l'Australie. Les États-Unis sont restés devant le Qatar, qui, en troisième position, a expédié 10,5 bcfd, selon le fournisseur de données Refinitiv.

Ces exportations étaient essentielles pour aider l'Europe à reconstituer ses stocks de gaz après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février, qui a perturbé l'approvisionnement. Les approvisionnements américains seront plus importants cette année, les livraisons russes à l'Europe étant largement réduites.

En 2021, les États-Unis occupaient la troisième place en matière d'exportations derrière l'Australie et le Qatar, qui ont vendu environ 10,5 bcfd et 10,1 bcfd de gaz sous forme de GNL, respectivement, mais ils étaient prêts à occuper la première place en 2022 avec le démarrage de l'usine de Venture Global LNG à Calcasieu Pass en Louisiane au début de l'année.

COURONNE EN VUE

Cependant, la perte de l'approvisionnement de Freeport LNG au milieu de l'année a enlevé aux États-Unis toute chance de prendre la couronne de premier exportateur en 2022. Freeport LNG a déclaré qu'il s'attend à reprendre le traitement dans la seconde moitié de janvier, en attendant les approbations réglementaires, ce qui ferait pencher la balance de la production vers les États-Unis.

Comme aucune nouvelle usine de GNL ne devrait entrer en service en Australie avant environ 2026 et au Qatar avant environ 2025, les analystes ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que leur production reste à peu près la même en 2023 qu'en 2022.

Les prochaines grandes usines américaines d'exportation de GNL qui devraient entrer en service sont l'usine Golden Pass de QatarEnergy/Exxon Mobil Corp, d'une capacité de 2,4 milliards de pieds cubes par jour, au Texas, et l'usine Plaquemines de Venture Global, d'une capacité de 1,8 milliard de pieds cubes par jour, en Louisiane, les premières expéditions de ces deux usines étant attendues en 2024.

Une usine au large de la Louisiane, d'abord proposée pour 2023 par New Fortress Energy Inc, n'a pas atteint son objectif initial de démarrage. Les régulateurs ont interrompu à deux reprises leur évaluation dans l'attente de plus de détails.

"Comme l'Europe et l'Asie demandent plus de GNL, les opérateurs américains sont prêts à construire de plus en plus d'infrastructures pour répondre à ces demandes", a déclaré à Reuters James West, directeur général senior de la société de recherche sur l'énergie Evercore ISI.

En 2022, environ 69 %, soit 7,2 milliards de pieds cubes par jour, des exportations américaines de GNL sont destinées à l'Europe, les expéditeurs ayant détourné des cargaisons d'Asie pour obtenir des prix plus élevés. En 2021, alors que les prix en Asie étaient plus élevés, seulement 35 %, soit environ 3,3 milliards de pieds cubes par jour, des exportations américaines de GNL étaient destinées à l'Europe.

En 2022, le gaz s'est établi en moyenne à 41 dollars par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu) à l'installation de transfert de titres néerlandaise (TTF) en Europe et à 34 dollars au Japan Korea Marker (JKM) en Asie, mais à seulement 7 dollars à l'indice de référence américain Henry Hub en Louisiane. [NG/EU]

Le gaz s'est récemment négocié à la hausse en Asie, à environ 29 $ par mmBtu, contre 22 $ en Europe et seulement 4 $ aux États-Unis. Les analystes s'attendent à ce que ces prix plus élevés poussent davantage de GNL américain à aller en Asie cette année.