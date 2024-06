New Fortress Energy Inc. est une société d'infrastructure énergétique qui fournit des services énergétiques et de développement. La société possède et exploite des infrastructures de gaz naturel et de gaz naturel liquéfié (GNL), ainsi qu'une flotte intégrée de navires et d'actifs logistiques afin de fournir rapidement des solutions énergétiques aux marchés mondiaux. La société exerce ses activités dans deux secteurs, à savoir les navires et les terminaux et infrastructures : Les navires, et les terminaux et infrastructures. Le segment Navires comprend tous les navires, qui sont loués à des clients dans le cadre d'accords à long terme ou ponctuels. Le segment des navires comprend les unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU), les unités flottantes de stockage (FSU) et les transporteurs de GNL (LNGC). Le segment Terminaux et infrastructures comprend l'ensemble de la chaîne de production et de livraison, depuis l'approvisionnement en gaz naturel et la liquéfaction jusqu'à la logistique, l'expédition, les installations et la conversion ou le développement de la production d'électricité à partir de gaz naturel. Ce segment comprend toutes les opérations de terminaux en Jamaïque, à Porto Rico, au Mexique et au Brésil.

Secteur Services aux collectivités de gaz