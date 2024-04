New Gold Inc. est une société minière aurifère intermédiaire basée au Canada, qui se consacre au développement et à l'exploitation de propriétés minières. Les actifs de la société, directement ou par l'intermédiaire de ses filiales, comprennent la mine de Rainy River au Canada (Rainy River), la mine de New Afton au Canada (New Afton) et la mine de Cerro San Pedro au Mexique (pour remise en état) (Cerro San Pedro). La société détient également une participation d'environ 5 % dans Artemis Gold Inc. et dans d'autres investissements axés sur le Canada. La mine Rainy River est une mine d'or située dans le nord-ouest de l'Ontario, au Canada, à environ 50 kilomètres (km) au nord-ouest de Fort Frances, en Ontario. La mine New Afton est située à environ 10 km à l'ouest de Kamloops, à environ 350 km au nord-est de Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada. La mine Cerro San Pedro est située à environ 20 km au nord-est de San Luis Potosi, Cerro San Pedro, Mexique.

Secteur Or