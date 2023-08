New Journey Health Technology Group Co Ltd, anciennement Hengkang Medical Group Co Ltd, est une société basée en Chine dont l'activité principale est la fourniture de services médicaux. La société est principalement engagée dans deux activités. L'activité de services médicaux fournit principalement des services médicaux dans des hôpitaux généraux et des hôpitaux spécialisés. L'activité de fabrication de produits pharmaceutiques est principalement engagée dans la recherche et le développement, la production et la vente de produits pharmaceutiques. La société exerce principalement ses activités sur le marché national.

Secteur Installations et services en soins de santé