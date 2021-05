FFL Partners et la CDPQ réalisent l'acquisition de Groupe Vision New Look

MONTRÉAL, 26 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Vision New Look Inc. (« Vision New Look » ou la « Société ») (TSX : BCI.TO) a annoncé aujourd’hui la réalisation de l’opération aux termes de laquelle FFL Partners, une société de capital-investissement établie à San Francisco, la Caisse de dépôt et placement du Québec (la « CDPQ »), un groupe mondial d’investissement, et la famille du Dr H. Doug Barnes ont acquis la totalité des actions ordinaires de catégorie A en circulation de la Société (les « Actions ») à raison de 50,00 $ en espèces par Action, à l’exception de certaines Actions détenues par certains actionnaires qui ont reçu, à l’égard de ces Actions, une contrepartie composée d’actions ordinaires de l’acquéreur.



« Nous sommes enthousiastes à l’idée de travailler avec nos nouveaux partenaires pour faire passer Vision New Look à la prochaine étape de sa croissance et ajouter de la valeur pour nos clients, partenaires et employés partout en Amérique du Nord », a déclaré Antoine Amiel, président et chef de la direction de Vision New Look.

« Nous sommes très heureux du succès de cette transaction », a déclaré Chris Harris, associé directeur de FFL Partners. « Nous nous réjouissons à la perspective de soutenir l’équipe de direction exceptionnelle de Vision New Look, dirigée par le président et chef de la direction Antoine Amiel, et de tirer parti des occasions importantes que nous avons repérées pour développer davantage son solide réseau de magasins sur le marché dynamique et en pleine croissance des soins visuels en Amérique du Nord. »

« Cet investissement dans Vision New Look – le principal fournisseur canadien de produits et services de soins visuels – s’inscrit dans notre approche visant à appuyer les entreprises performantes dans leur expansion. Aux côtés de FFL Partners et de la solide équipe de direction de Vision New Look, nous sommes prêts à contribuer au prochain chapitre de la croissance et du succès à long terme de l’entreprise », a déclaré Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe des Placements au Québec et de l’Investissement durable à la CDPQ.

FFL détient une solide expérience en matière d’investissement et de création d’entreprises de vente au détail de produits d’optique et de soins visuels de premier plan, dont Eyemart Express, deuxième détaillant indépendant en importance de produits d’optique axé sur la valeur aux États-Unis; et EyeCare Partners, un des principaux fournisseurs de soins de la vue et ancienne société du portefeuille de FFL.

La CDPQ accompagne les entreprises dans leur croissance à l’échelle internationale et dans l’accélération de leur virage technologique, tout en investissant dans des projets qui contribuent à une économie plus durable. La présence diversifiée de la CDPQ dans le secteur des services de soins de santé inclut notamment un investissement dans Vision New Look en 2019.

Le plan d’arrangement a été initialement annoncé le 18 mars 2021 et a été approuvé par les actionnaires de la Société lors d’une assemblée extraordinaire tenue le 14 mai 2021. La Société a obtenu une ordonnance définitive de la Cour supérieure du Québec à l’égard du plan d’arrangement le 18 mai 2021.

À la suite de la réalisation de l’arrangement, on s’attend à ce que les Actions de Vision New Look soient radiées de la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX ») à la clôture des opérations le 28 mai 2021. La Société présentera une demande pour ne plus être un émetteur assujetti en vertu de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable et pour mettre fin par ailleurs à ses obligations d’information incombant aux sociétés ouvertes.

À propos de Vision New Look

Vision New Look est le fournisseur chef de file au Canada de produits et services de soins visuels et a pénétré le marché américain en 2020. Les produits d’optique vendus au détail par la Société se regroupent en quatre catégories principales : (i) lunettes avec ou sans ordonnance, (ii) lentilles cornéennes, (iii) lunettes de soleil, lunettes de protection et lunettes de lecture et (iv) accessoires, tels que des produits de nettoyage pour lunettes et lentilles cornéennes. La Société exploite un réseau de 407 magasins au total, principalement sous les bannières Lunetterie New Look, Vogue Optical, Greiche & Scaff, Iris et Edward Beiner. Certaines lentilles d’ordonnance sont traitées dans le laboratoire de la Société situé à Ville Saint-Laurent, au Québec. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.newlookvision.ca ou consultez notre page LinkedIn.

À propos de FFL Partners

Fondée en 1997, FFL Partners est une société de capital-investissement établie à San Francisco dont les actifs sous gestion s’élèvent à plus de 4,5 milliards de dollars américains. FFL réalise des investissements thématiques dans les services aux entreprises et les services de soins de santé en partenariat avec des équipes de gestion exceptionnelles dans des contextes où son modèle d’exploitation à engagement actif et son vaste réseau peuvent aider à accélérer la croissance et à dégager de la valeur. La croissance de ses activités a généré plus de 75 % de la valeur créée par FFL pour ses investisseurs. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.fflpartners.com.

À propos de la CDPQ

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d’investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d’assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2020, l’actif net de la CDPQ s’élevait à 365,5 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué constituent des déclarations prospectives au sens de la législation en valeurs mobilières applicable, y compris, sans limitation, les déclarations concernant le moment prévu de la radiation des Actions de la cote de la TSX, la déclaration selon laquelle la Société n’aura plus la qualité d’émetteur assujetti et d’autres déclarations ne portant pas sur des faits importants. Les déclarations prospectives se reconnaissent souvent mais pas uniquement à l’usage de termes à valeur prospective, comme « s’attendre à », « croire », « estimer », « planifier », « projeter », « prévoir », « continuer » ou des termes au même effet, éventuellement employés sous leur forme nominale, au futur, au conditionnel ou à la forme négative.

Même si la Société estime que les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont fondées sur une information et des hypothèses à jour, raisonnables et complètes, la nature de ces déclarations les expose à un certain nombre de facteurs en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer considérablement des attentes et des projets de la direction qui ressortent des déclarations prospectives, y compris, sans limitation, la possibilité que les Actions ne soient pas radiées de la cote de la TSX au moment actuellement prévu ou qu’elle ne soient pas radiées de cette cote du tout, faute de satisfaire, au moment opportun ou autrement, aux conditions nécessaires à une telle radiation ou pour d’autres raisons.

Les lecteurs sont avisés de ne pas se fier outre mesure aux déclarations prospectives et à l’information contenues dans le présent communiqué. Vision New Look rejette toute obligation de mettre à jour une déclaration prospective contenue dans les présentes, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement, à moins d’y être tenue par la loi.

