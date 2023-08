New Mountain Finance Corporation est une société d'investissement à capital fixe, non diversifiée et à gestion externe. Elle est réglementée en tant que société de développement commercial (BDC). L'objectif d'investissement de la société est de générer un revenu courant et une appréciation du capital par le biais de la recherche et de la création de titres de créance à tous les niveaux de la structure du capital, y compris des dettes de premier et de second rang, des obligations et des titres mezzanine. La dette de premier rang peut inclure des prêts traditionnels garantis de premier rang ou des prêts unitranche. Les prêts unitranche combinent les caractéristiques des prêts garantis de premier rang traditionnels de premier rang ainsi que des prêts de second rang et subordonnés. La société investit dans divers secteurs, tels que les logiciels, les services aux entreprises, les services de santé, l'éducation, les services aux consommateurs, la distribution et la logistique, les services d'assurance et les produits chimiques et matériaux spécialisés. New Mountain Finance Advisers BDC, L.L.C. est le conseiller en placement de la société.