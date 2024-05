New Oriental Education & Technology Group Inc est une société basée en Chine dont l'activité principale consiste à fournir des programmes, des services et des produits éducatifs complets aux étudiants par le biais de son réseau national d'écoles, de centres d'apprentissage et de librairies, ainsi que de plates-formes d'apprentissage en ligne. L'entreprise opère principalement à travers quatre segments. Le secteur des services éducatifs et des cours de préparation aux examens propose principalement des formations extrascolaires (AST), des cours de préparation aux examens et d'autres cours pour les élèves de la maternelle à la 12e année. Le secteur de l'enseignement en ligne et des autres services fournit principalement de l'enseignement en ligne. Le secteur des services de conseil pour les études à l'étranger fournit principalement des services de conseil pour les études à l'étranger. Le secteur Matériel éducatif et distribution est principalement engagé dans la distribution et la vente de livres et d'autres matériels éducatifs par le biais de ses canaux de distribution, qui consistent en des librairies exploitées par la société et des distributeurs tiers.

Secteur Prestataires de services éducatifs divers