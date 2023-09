New Pacific Metals Corp. est une société d'exploration et de développement basée au Canada, qui se concentre sur trois projets de métaux précieux en Bolivie. Les projets de la société comprennent le projet Silver Sand, le projet Silverstrike et le projet Carangas. Le projet phare de la société, Silver Sand, est situé à 35 kilomètres (km) au nord-est du système minéral d'argent et de métaux de base de Cerro Rico, près de Potosi, dans le sud-ouest de la Bolivie. La propriété de 5,42 kilomètres carrés (km2) se trouve dans la Cordillère orientale à une altitude de 4 050 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le projet Carangas est situé à environ 180 km à l'ouest de la ville d'Oruro, en Bolivie. Le projet comprend trois licences d'exploration (Granville I, Granville II et Colapso) pour une superficie totale de 40,75 kilomètres carrés. Il est accessible par l'autoroute 12 goudronnée et une route de gravier de 30 km entretenue par la municipalité. Le projet Silverstrike est situé à environ 140 km au sud-ouest de La Paz, en Bolivie, ou à environ 450 km au nord-ouest du projet Silver Sand.

Secteur Sociétés minières intégrées