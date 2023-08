Le 21 août 2023, New Peoples Bankshares, Inc. (la " Société "), la société de portefeuille de New Peoples Bank, Inc. (la " Banque "), a publié un communiqué de presse annonçant que James W. Kiser sera nommé président et chef de la direction de la Banque à compter du 1er décembre 2023. M. Kiser succédera à C. Todd Asbury, l'actuel président et chef de la direction de la Société et de la Banque, qui demeurera président et chef de la direction de la Société jusqu'au 31 mai 2024, comme l'a déjà indiqué la Société dans son rapport courant sur formulaire 8-K déposé le 9 août 2023. Dans le cadre d'une transition planifiée, C. Todd Asbury quittera ses fonctions de président et chef de la direction de la Banque à compter du 1er décembre 2023, mais demeurera président et chef de la direction de la Société jusqu'au 31 mai 2024.

M. Asbury a accepté de rester conseiller principal de la Banque et de la Société pendant une année supplémentaire, et de rester membre des conseils d'administration des deux entités au moins jusqu'en mai 2025. J.W. Kiser est né à Oceana, en Virginie occidentale. Il a obtenu une licence en administration des affaires à l'université d'État de Bluefield en 2003 et un master en administration des affaires en finance à l'université King en 2016.

Après avoir obtenu son diplôme universitaire, M. Kiser a commencé sa carrière bancaire à la First Century Bank à Princeton, en Virginie-Occidentale. Pendant plus de 20 ans, il a occupé plusieurs postes à responsabilités croissantes, notamment en tant que banquier commercial, directeur des prêts et directeur des services bancaires commerciaux. Il occupe actuellement le poste de Chief Banking Officer et de vice-président exécutif de la banque.

M. Kiser réside à Abingdon, en Virginie, où il aime passer du temps avec sa femme et ses deux filles.