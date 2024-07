New Ray Medicine International Holding Ltd est une société principalement engagée dans la distribution et le commerce de produits pharmaceutiques. La société exerce ses activités dans deux secteurs. Le secteur de la distribution et du commerce de produits pharmaceutiques est principalement engagé dans la distribution et le commerce de médicaments injectables. Le secteur de la fourniture de services de marketing et de promotion est principalement impliqué dans la fourniture de services de marketing et de promotion de médicaments et de réactifs chimiques. La société exerce principalement ses activités sur le marché national.

Secteur Pharmacies