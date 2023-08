New Relic, Inc. fournit une plateforme d'observabilité qui permet à ses clients de planifier, construire, déployer et exploiter leur infrastructure numérique critique. Sa plateforme d'observabilité combine des métriques, des événements, des journaux, des traces et d'autres données télémétriques avec sa pile d'outils analytiques pour générer des informations. La plateforme New Relic aide les clients à gérer l'ensemble de leurs piles d'infrastructure numérique, y compris le front-end, le back-end, la couche d'infrastructure, les vulnérabilités et les journaux. Les clients utilisent sa plateforme pour identifier les problèmes, comprendre leur cause profonde et simplifier le processus d'ingénierie. Grâce à sa plateforme, toutes les données télémétriques, quelle que soit leur source, sont regroupées en un seul endroit et disponibles pour interroger, alerter, visualiser et naviguer à l'aide d'analyses perspicaces. La plateforme New Relic est utilisée par les professionnels des opérations informatiques et sert également à toute une série d'ingénieurs, notamment les développeurs d'applications, les développeurs mobiles, les ingénieurs de fiabilité des sites et les ingénieurs réseau et autres.

Secteur Logiciels