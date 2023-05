L'entreprise de logiciels New Relic en discussion pour être vendue - WSJ

Les sociétés de capital-investissement Francisco Partners et TPG travaillent ensemble sur une offre de plus de 5 milliards de dollars pour acquérir l'entreprise de logiciels New Relic, a rapporté le Wall street Journal mercredi, citant des personnes familières avec le sujet.

New Relic n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters. (Reportage de Manya Saini à Bengaluru ; Rédaction de Shinjini Ganguli)