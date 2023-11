New Talisman Gold Mines Limited est une société basée en Nouvelle-Zélande, qui se consacre au développement de mines et à l'exploration minière. La société développe la mine Talisman dans le champ aurifère de Hauraki. La société se concentre sur le développement de la mine Talisman située entre les villes de Paeroa et Waihi. Elle détient un permis d'exploitation minière et un permis d'exploration sur le projet de la mine d'or Talisman dans le champ aurifère d'Hauraki. Ses intérêts en Nouvelle-Zélande sont le permis d'exploitation minière Talisman 51326 et environ 20 % du permis d'exploration Rahu numéro 60144. Le champ aurifère d'Hauraki possède des gisements d'or épithermiques, qui produisent des corps minéralisés aurifères. Les mines de son projet Vanuatu comprennent OK Tedi, Porgera, Lihir, et Vatukoula, Waihi, Talisman, et plusieurs gisements prévus pour le développement, comme Wafi Golpu, PNG, et Namosi, Fidji. Les filiales de la société comprennent Coromandel Gold Limited, Critical Minerals Resources Limited, Rahu Resources Pty Limited et Capella Vanuatu Limited.

Secteur Sociétés minières intégrées