NEW TREND INTERNATIONAL LOGIS-TECH CO., LTD est une société basée en Chine, principalement engagée dans la fourniture de solutions intégrées de systèmes logistiques automatiques et de services d'exploitation et de maintenance ultérieurs. Ses solutions d'intégration de systèmes logistiques automatiques comprennent la planification et la conception de systèmes logistiques automatiques, l'intégration de systèmes, le développement de logiciels, la fabrication d'équipements sur mesure, le développement de systèmes de contrôle électronique, l'installation et la mise en service sur site, la formation des clients et le service après-vente. Les systèmes logistiques automatiques comprennent un système logistique automatique de production industrielle et un système logistique automatique de distribution commerciale. Ses systèmes logistiques automatiques sont principalement utilisés dans les secteurs du tabac, de la chaîne du froid, des véhicules à énergie nouvelle, de la médecine, de la fabrication de machines, des aéroports, des chaînes de vente au détail, du commerce électronique et des industries alimentaires et des boissons.

Secteur Frêt au sol et logistique