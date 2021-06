New Value augmente son capital-actions par apport en nature

Zurich (awp) - La société de participations New Value augmente son capital-actions de 7,6 millions pour le porter à 42,2 millions de francs suisses. Les nouvelles nominatives ont fait l'objet d'un placement privé et ne sont pour le moment pas cotées, a précisé la société mercredi soir.

La libération intervient par apport en nature d'actions préférentielles de TLNT Holdings et par l'apport de 100% des parts de la société allemande EyeEm Group GmbH. Les sociétaires d'EyeEm Group ont reçu en plus des actions un paiement en cash de 2,05 millions d'euros. L'augmentation de capital avait été autorisée la semaine passée par une assemblée générale extraordinaire de New Value.

EyeEm Group gère une place de marché en ligne leader dans le domaine de la photographie avec une communauté globale. TLNT Holdings détient des participations dans les exploitants des plateformes en ligne Zooppa.com et Ello.co, destinées aux professionnels de la création. Ces participations offrent un potentiel considérable, a déclaré le président du conseil d'administration de New Value Roman Scharf, cité dans le communiqué.

