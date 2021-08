New Value cède sa participation dans la société Bogar

Zurich (awp) - Dans le cadre d'un recentrage de son portefeuille de participations annoncé en mai, New Value a vendu sa part de 40,9% dans l'entreprise Bogar, basée à Wallisellen (ZH) et spécialisée dans l'alimentation et les soins pour animaux de compagnie.

La transaction va s'effectuer par compensation des passifs de New Value pour un montant de 1,44 million de francs suisses, précise vendredi la société de participations. L'opération n'aura aucun impact sur la valeur nette d'inventaire.

New Value souhaite se rencentrer sur des entreprises non cotées et dont le modèle d'affaires repose sur le numérique.

