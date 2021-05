New Value mène une augmentation de capital de 34,2 millions CHF

Zurich (awp) - La société de participations New Value a mené une augmentation de capital d'un montant de 34,2 millions de francs suisses via l'émission de 34,2 millions de titres d'une valeur nominale d'un franc par action, annonce jeudi l'entreprise.

Le capital-actions de l'entreprise s'élève maintenant à 34,5 millions de francs suisses mais les nouveaux titres ne sont pas encore cotés à la Bourse, précise le communiqué.

La valeur nette d'inventaire d'un titre coté devrait s'inscrire à 0,10 franc après l'enregistrement de l'opération dans le registre de commerce prévu aujourd'hui. L'augmentation de capital avait été autorisée lors de l'assemblée générale extraordinaire de New Value tenue le 16 avril.

